Gasperini e il rompicapo sulla destra | abbondanza sì ma chi sarà davvero titolare?

Quattro nomi, zero certezze. La fascia destra della Roma sembra oggi un territorio denso di opzioni, ma povero di riferimenti stabili. Con l’arrivo di Wesley, la rosa giallorossa conta attualmente quattro giocatori in grado di ricoprire il ruolo di esterno basso o alto sulla destra: oltre al brasiliano, ci sono Celik, Rensch e Abdulhamid, con quest’ultimo però già virtualmente fuori dal progetto. Eppure, nonostante la quantità , ciò che manca davvero è la qualità funzionale al sistema Gasperini. Celik e Rensch, duttilità che convince solo a metà . Nella scorsa stagione Celik ha vissuto una sorta di rinascita tattica, adattandosi nel ruolo di braccetto destro in una linea a tre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini e il rompicapo sulla destra: abbondanza sì, ma chi sarà davvero titolare?

In questa notizia si parla di: destra - gasperini - rompicapo - abbondanza

Wesley torna di moda, Gasperini approva: fascia destra senza un padrone - Che la Roma debba muoversi con logica, parsimonia ed intelligenza in questa sessione di mercato è ormai chiaro a tutti, e non sarà un’impresa semplice considerando le tante cose che ci sono da fare per consegnare a Gasperini una squadra da Champions League.

Wesley alla Roma: chi è l'obiettivo di Gasperini per la fascia destra - Wesley alla Roma è più di una semplice ipotesi. L’esterno brasiliano è infatti un obiettivo concreto dei giallorossi indicato da Gasperini che lo segue da tempo.

Roma, fascia destra senza padrone: il rebus tra Wesley e Rensch.