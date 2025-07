Garlasco l’annuncio dell’avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi

Importante novità sul caso di Garlasco. Nella giornata del 28 luglio, l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato ospite del programma Morning News di Dario Maltese. E su Canale 5 il legale ha preannunciato l’intenzione di agire in maniera decisa e ad essere coinvolto è Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi giorni i consulenti di parte di Alberto Stasi hanno fatto sapere che sono certi del fatto che sull’ impronta 33 ci siano sangue e sudore appartenenti ad Andrea Sempio. L’avvocato Lovati è ovviamente di parere contrario e sono state riportate delle dichiarazioni importanti del legale, riprese da La provincia pavese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: stasi - alberto - garlasco - avvocato

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, il legale di Andrea Sempio: «Alberto Stasi è innocente, l'ho sempre pensato. Per me Chiara Poggi l'ha uccisa un sicario» - A Storie Italiane su Rai1 ha parlato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi indagato a 18 anni dall'omicidio di Garlasco: «Ho sempre pensato.

Andrea Sempio difeso dai genitori di Chiara Poggi sul delitto di Garlasco, la provocazione ad Alberto Stasi - I genitori di Chiara Poggi sono convinti che Andrea Sempio non abbia nulla a che fare con l'omicidio della figlia

Questa sera a "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: Di Alberto Stasi il Dna sulla cannuccia di una bibita nella spazzatura. Ma l’avvocato De Rensis, che sarà ospite in diretta a “Chi l’ha visto?”, dice che il suo assistito ha sempre affermato di averla bevuta nel po Vai su Facebook

"Bisogna usare lo stesso peso e la stessa misura sia per Stasi che per Sempio" L'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari a #MorningNews Vai su X

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Alberto Stasi sull'ex comandante Cassese: Andrei anche nel suo giardino a incontrarlo; Garlasco in tv, il secondo killer (con l’alluce valgo) e il jolly ‘segreto’ della Procura: cosa succede; Delitto di Garlasco, scontro tra la legale di Stasi e Garofano sull'ignoto 3: il caso sulla garza dei misteri.

Garlasco, affondo della difesa di Stasi: “Sangue e sudore di Sempio sull'impronta 33” - È la conclusione sull'impronta 33, quella palmare sul muro della scala dove ... Scrive iltempo.it

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Nuova indagine è scomoda”/ “Se viene trovato Ignoto 3, Alberto Stasi esce” - Delitto di Garlasco, De Rensis (legale di Alberto Stasi) a Zona Bianca: "Se viene trovato Ignoto 3, Alberto Stasi esce". Segnala ilsussidiario.net