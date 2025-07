GARLASCO (Pavia) Un secondo assassino sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi. Un’altra tipologia di calzature oltre alla scarpa Frau numero 42, con la suola a pallini. Ne è convinto Enrico Manieri, bresciano, esperto di balistica e di blood pattern analysis, consulente tecnico in vari processi. Manieri, su cosa fonda la sua certezza? "Dall’analisi delle macchie di sangue sul pavimento, davanti alla porta a libro che immette sulla scala della taverna di casa Poggi, è possibile rilevare delle tracce che non sono di una scarpa con la suola non a pallini ma a risalti rettangolari. Lo si evince dalle immagini fotografiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la pista dei due assassini: "Quelle impronte sono la prova"