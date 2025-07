Garlasco Il noto e l’ignoto la miniserie di Open in tre episodi sul delitto di Chiara Poggi Fuori la prima puntata su cosa portò alla condanna di Stasi

Sono passati 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A distanza di quasi due decenni, il caso continua a interrogare l’opinione pubblica. Chiara è morta, Alberto Stasi, l’allora fidanzato della giovane, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, ma intorno a quella vicenda restano ancora tante zone d’ombra. Un caso che diventa ben presto nazionale e che ha acceso il dibattito scientifico e giuridico, segnato la cronaca e lasciato dietro di sĂ© – ancora oggi – molte domande. Open ripercorre il delitto di Garlasco con una miniserie in tre episodi: Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online