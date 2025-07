Il centravanti serbo resta fuori dai piani della Juventus: occhio all’intreccio di mercato con il brasiliano dell’Arsenal Continua la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic, che al momento è rientrato a Torino per iniziare il ritiro con la Juventus in attesa di sviluppi sul futuro. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Tra le pretendenti al serbo in prima fila c’è il Milan, che intanto non molla la pista Jashari nel lungo tira e molla con il Club Brugge. Il ‘Diavolo’ corteggia ormai da settimane il centrocampista elvetico, ma allo stesso tempo non perde di vista neanche le altre urgenze per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la data della firma è già fissata