Furti nelle case di Seriate e Dalmine | due uomini arrestati

Due uomini cileni, irregolari sul territorio italiano, di 36 e di 32 anni, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri della stazione di Cologno Monzese negli scorsi giorni: avevano commesso furti in case nei comuni di Seriate e di Dalmine. I militari li hanno intercettati sul territorio bergamasco, ma quando sono stati intimati all’alt, i due non si sono fermati, dando il via ad un inseguimento che si è concluso a Brugherio (provincia di Monza Brianza). La successiva perquisizione del veicolo ha permesso il ritrovamento di gioielli, dispositivi elettronici, abbigliamento firmato e altri oggetti di valore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Furti nelle case di Seriate e Dalmine: due uomini arrestati

In questa notizia si parla di: furti - case - seriate - dalmine

