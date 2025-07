Fuochi d' artificio schiamazzi e veicoli che sfrecciano tra i passanti | la denuncia dei residenti di piazza Redentore

Tornano a farsi sentire i cittadini del quartiere Libertà che risiedono a ridosso di piazza Redentore. "Quello che accade qui ogni giorno - denunciano in una nota diffusa alla stampa - è semplicemente inaccettabile. Non possiamo più tollerare l’indifferenza dell’amministrazione comunale".Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Fuochi notturni in piazza Redentore e auto vandalizzate al parco Maugeri: "Degrado insostenibile al Libertà " - Fuochi d'artificio notturni in piazza Redentore, ma anche vandalismo nelle vicinanze del parco Maugeri: è quanto accaduto nella serata di ieri nel quartiere Libertà di Bari, secondo quanto segnalato dal consigliere di centrodestra del Municipio 1, Luca Bratta.

Panchine, alberi e fontanelle. Piazza Redentore si rifà il look - Questa volta non c’entra il Pnrr e non si parla neppure di finanziamenti regionali: arrivano tutti dalle casse comunali, infatti, i circa 500mila euro necessari per intervenire in piazza Redentore, nell’Oltresempione, e migliorare sicurezza e qualità dello spazio urbano a vantaggio di una maggior vivibilità , provando a valorizzare le attività commerciali di vicinato presenti nella zona.

Città Borghi & Luoghi d'Italia. Katy Perry · Firework. #veneto 19 Luglio 2025 Venezia i Fuochi d'artificio per la Festa del Redentore. Video di @comunevenezia #cittaborghiluoghiditalia #redentore Vai su Facebook

#VENEZIA • Redentore, magia per 100.000 persone! 40 minuti di spettacolo pirotecnico con 6.000 fuochi d'artificio sparati nel cielo della nostra città . Vai su X

Redentore 2025 Venezia, 50mila posti da prenotare: show con 6.500 fuochi d'artificio; Redentore, migliaia di persone sedute lungo le rive: delimitata e contingentata Piazza San Marco VIDEO; Festa del Redentore Venezia 2025: dove vedere i fuochi.

Redentore: in 100mila tra fuochi, controlli e varchi. Lo spettacolo pirotecnico VIDEO - La festa del Redentore è tornata ad incantare il pubblico con il suo spettacolo di luci e colori che ... Lo riporta msn.com

Redentore, in 100mila tra fuochi d'artificio, controlli e varchi. Brugnaro: «Grande rito collettivo che coniuga fede e popolarità» - La festa del Redentore è tornata ad incantare il pubblico con il suo spettacolo di luci e colori che ieri hanno illuminato la notte veneziana. Si legge su informazione.it