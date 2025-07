Fumo dalla clinica Mater Dei di Bari | intervenute squadre dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di domenica 27 luglio, a Bari, a causa del fumo fuoriuscito dal piano terra della clinica Mater Dei, nel quartiere San Pasquale di Bari.Secondo le prime informazioni, il fumo è stato provocato dal surriscaldamento di due batterie. Sul posto sono giunti i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: fumo - bari - clinica - mater

Incendio a Modugno vicino Bari, capannone in fiamme e colonna di fumo che invade la città : disagi al traffico - Capannone in fiamme a Modugno, Bari: l'incendio è duro da domare per i vigili del fuoco e per poco non arriva fino alla vicina strada statale

Incendi in Puglia, già bruciati 2829 ettari: a Bari 174 ettari in fumo. Coldiretti lancia l’allarme rifiuti abbandonati - Cresce l’emergenza incendi in Puglia, dove dall’1 giugno al 12 luglio 2025 sono andati in fumo 2829 ettari, con il rischio che aumenta anche a causa dei rifiuti abbandonati.

Fumo dalla clinica Mater Dei di Bari: intervenute squadre dei vigili del fuoco; Fumo alla clinica Mater Dei, pazienti evacuati per precauzione; Fumo e paura al piano terra della Mater Dei a Bari: vigili del fuoco in azione VIDEO/FOTO.

Fumo e paura al piano terra della Mater Dei a Bari: vigili del fuoco in azione VIDEO/FOTO - Ad allarmare gli utenti il surriscaldamento di due batterie che ha provocato puzza di bruciato: bloccato temporaneamente l'accesso al Pronto Soccorso ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Fumo e puzza di bruciato, allarme alla clinica Mater Dei di Bari: intervengono i vigili del fuoco - L’allarme era scattato per la puzza di bruciato proveniente dal piano interrato dal quale proveniva anche fumo: due batterie si erano surriscaldate ... msn.com scrive