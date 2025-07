Fumatore morto di tumore la Cassazione chiede di rivalutare il risarcimento ai figli | Negli anni ’70 non era nota la correlazione tra fumo e cancro

La Corte di Cassazione rimescola le carte sul fronte dei danni da fumo e lo fa con un’ordinanza destinata ad avere ripercussioni ben oltre il singolo caso. I giudici della III sezione civile hanno accolto il ricorso dei figli di un uomo morto nel 2013 per una neoplasia polmonare, dopo aver fumato per 45 anni due pacchetti di sigarette al giorno. Il procedimento, che chiama in causa British American Tobacco e i Monopoli di Stato, dovrĂ ora essere riesaminato dalla Corte d’Appello di Torino che nel 2021 aveva rigettato le richieste dei familiari. Non era nota la correlazione tra cancro e fumo. Al centro della decisione c’è una questione cruciale: quanto davvero sapevano i fumatori dei rischi specifici per la salute. 🔗 Leggi su Open.online