Frosinone a teatro | mercoledì la chiusura con Emanuela Aureli

Si concluderà, mercoledì 30 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl. Mercoledì alle 21 nel quartiere Cavoni andrà in scena “Mamma ho perso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - mercoledì - teatro - chiusura

Frosinone a teatro: mercoledì “Anche meno” in scena a corso Lazio - Torna, mercoledì 23 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl.

Nuova edizione del Cinema sotto le stelle alla Villa. Nuova edizione del "Cinema sotto le stelle" della Città di Frosinone che, dal 16 luglio al 17 agosto, tornerà alla Villa Comunale, organizzato da Arci in collaborazione con il Comune di Frosinone. “Teatro, mu Vai su Facebook

Frosinone a teatro: mercoledì la chiusura con Emanuela Aureli; Frosinone a teatro: mercoledì “Anche meno” in scena a corso Lazio.; Calcio - Frosinone, Corrado si presenta: Sono sempre stato affascinato da questi colori. Qui per migliorarmi.