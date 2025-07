Frendrup Inter il Genoa conta di tenerlo | il gesto che fa sperare cosa può succedere

Frendrup Inter, le ultime sul futuro del centrocampista danese del Genoa al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Il nome di Morten Frendrup continua a circolare con insistenza attorno all’ambiente Inter. Il centrocampista danese classe 2001 è finito nel mirino della dirigenza nerazzurra, che lo considera un profilo interessante per rinforzare la mediana di Cristian Chivu in vista della stagione 2025-2026. Frendrup ha impressionato per intensitĂ , continuitĂ e duttilitĂ tattica, caratteristiche che lo rendono perfettamente compatibile con il progetto tecnico nerazzurro. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa non ha ancora preso una decisione definitiva, ma si fa sempre piĂą concreta l’ipotesi di una partenza in caso di offerta importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

