Fregene, un mercatino tra stand e balli popolari.

Fiumicino, 28 luglio 2025- Con il patrocino del comune di Fiumicino, in arrivo il “Salotto”: il mercatino di Fregene. Appuntamento mercoledì 30 luglio dalle ore 15 fino alle 24:00 in via San Fruttuoso 0054. Si inizierà alle 15 con l’apertura degli stand del mercatino “Chi cerca trova”. Alle ore 16 apriranno anche gli stand per i più piccoli, con giostre e corsi di trucco. La serata non sarà da meno, con pizzica e balli popolari. Si inizia con la partecipazione del gruppo di musica popolare italiana “Le calandre”. Alle 22 e 30 è la volta della lotteria gratuita per tutti i presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it