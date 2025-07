Fregene riapre la pineta Federico Fellini

Fregene, 28 luglio 2025- A seguito dell’esecuzione regolare degli interventi di abbattimento dei Pinus pinea  previsti nell’ambito del piano di tutela della sicurezza pubblica e privata, è stata revocata l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 30 maggio 2025 che disponeva il divieto di accesso all’interno della Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene – “Area A” Gli interventi sono stati completati e pertanto si dispone ora la riapertura ufficiale  dell’area al pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fregene - pineta - federico - fellini

Fregene, chiusa la pineta monumentale: alto pericolo crolli - Alberi malati, vecchi e infestati: per motivi di sicurezza, la storica Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene – precisamente nell’Area A – resterà chiusa al pubblico a partire dal 3 giugno e per circa trenta giorni.

Pineta di Fregene, Costa: “Allarmi ignorati dal 2019” - Fiumicino, 8 maggio 2025 – “Non si può insultare l’intelligenza dei cittadini solo per cercare consenso.

Pineta di Fregene, Di Genesio Pagliuca: “Rischia di diventare un ricordo sbiadito” - Fiumicino, 5 maggio 2025 – “Nelle scorse settimane è stato comunicato quello che potrebbe essere il più grande abbattimento di pini mai avvenuto all’interno della Pineta.

Riapertura della Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene – “Area A”; Fregene, riapertura della Pineta Monumentale Federico Fellini Area A; Chiude la storica pineta di Fregene. Troppi i pini pericolosi (saranno abbattuti).

Chiude la storica pineta di Fregene. Troppi i pini ... - RomaToday - La decisione è stata presa dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per questioni di sicurezza. Riporta romatoday.it

A Fregene un albero per ricordare Marcello Mastroianni - RaiNews - A Fregene un albero per ricordare Marcello Mastroianni Un pino d'Aleppo piantumato nella Pineta monumentale Federico Fellini. Come scrive rainews.it