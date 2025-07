Freedom Flotilla sequestrata udienza per Lapiccirella | Per il tribunale israeliano detenzione legittima

“Abbiamo appena ricevuto il verdetto del tribunale israeliano che afferma che la custodia e la deportazione di Tony Lapiccirella sono legittime”, spiega il team legale di Freedom Flotilla Coalition a Fanpage.it. La nave Handala è stata fermata tra sabato e domenica mentre tentava di raggiungere Gaza con aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

