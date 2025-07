Freedom Flotilla Antonio Mazzeo tornato in Italia | Accolti in modo ignobile i governi facciano rimpatriare tutti

Antonio Mazzeo, attivista e giornalista impegnato nella causa palestinese, è rientrato in Italia con un volo di linea da Tel Aviv dopo essere stato bloccato insieme ad altri attivisti mentre si trovava a bordo dell’imbarcazione Handala della Freedom Flotilla Coalition. Ieri Mazzeo aveva registrato un videoappello chiedendo alle autoritĂ italiane di intervenire velocemente per il suo rilascio. Mazzeo è arrivato a Fiumicino commosso: qui, all’esterno del Terminal 3, è stato abbracciato da rappresentanti delle associazioni AssopacePalestina, Arci e Un Ponte Per, Freedom Flotilla, da Arturo Scotto del PD, dalla presidente dell’Osservatorio contro la militarizzazione della Scuola e delle UniversitĂ , Roberta Leoni, e dall’ex senatore Giovanni Russo Spena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

