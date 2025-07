Free-Range Parenting | l’estate della libertà guidata per i bambini

Autonomia, fiducia in sé stessi e capacità di problem-solving sono alcuni degli obiettivi che si prefigge di trasmettere il Free-Range Parenting. Parliamo di uno stile educativo nato dalle critiche ricevute dalla giornalista Lenore Skenazy che, come riportato dal The Guardian, è stata definita come la mamma peggiore del mondo per aver permesso al figlio di 9 anni di tornare a casa da solo prendendo la metropolitana. Cos’è il Free-Range Parenting e quali sono i suoi principi. Da quelle critiche Skenazy ha deciso di partire per lanciare un movimento con il quale promuovere l’indipendenza dei bambini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Free-Range Parenting: l’estate della libertà guidata per i bambini

In questa notizia si parla di: free - range - parenting - estate

Free-Range Parenting: l’estate della libertà guidata per i bambini - Range Parenting e di come trasmettere ai propri figli fiducia e sicurezza senza l'ossessione del controllo. Da gravidanzaonline.it

New- Era Of Parenting: The Shift From Helicopter To Free-Range ... - MSN - Chandni Tugnait, Psychotherapist, Coach, and Healer, as well as the Founder and Director of Gateway of Healing- Riporta msn.com