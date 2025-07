Frattesi Inter primo allenamento ad Appiano | si avvicina il ritorno in campo il programma

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. La preparazione estiva dell’ Inter prosegue, ma per Davide Frattesi il lavoro continua su un binario parallelo. Il centrocampista classe 1999, fermo da diverse settimane, sta infatti proseguendo la propria fase di riabilitazione post-operatoria, dopo essersi sottoposto a un intervento di sports hernia bilaterale presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’operazione, eseguita con successo, ha imposto un periodo di stop per il giocatore, che non ha preso parte alla prima parte del ritiro agli ordini di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, primo allenamento ad Appiano: si avvicina il ritorno in campo, il programma

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - primo - allenamento

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport.

Inter, via al raduno: Chivu ad Appiano all’alba, Sucic il primo ad arrivare ? L’Inter ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione. Dopo i primi giorni a ranghi ridotti, oggi tutta la squadra ha fatto ritorno ad Appiano per ricominciare gli allenamenti. Assenti s Vai su Facebook

Da Bonny a Sucic, tutti ad Appiano per il raduno; Inter, Frattesi sempre più al centro del progetto: pronto a rilanciarsi con Chivu; Inter, si fa sul serio: Chivu e il primo allenamento nella mitica Ucla di Los Angeles.

Primo giorno di allenamenti ad Appiano, arriva anche il ct Gattuso. Le parole di Chivu LIVE - Due giorni di test fisici e ora per l'Inter è arrivato il giorno del primo allenamento ad Appiano Gentile, quando nel pomeriggio è atteso il neo ct azzurro Rino Gattuso. Segnala msn.com

Inter, Frattesi in recupero: atteso in ritiro nei prossimi giorni. Le news - Primi due giorni di test per l'Inter ad Appiano Gentile in attesa di iniziare gli allenamenti nella giornata di lunedì 28 luglio in cui si terrà anche la conferenza stampa di Beppe Marotta e Christian ... sport.sky.it scrive