Frankenstein le prime immagini del nuovo film di Guillermo del Toro | Il progetto che inseguo da 25 anni

Sono state pubblicate le prime foto del nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Mary Shelley diretto dal regista messicano premio Oscar. A pochi mesi di distanza dall'uscita sulla piattaforma streaming di Netflix del nuovo adattamento di Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini del film. Guillermo del Toro, per l'occasione, ha rilasciato una lunga intervista in anteprima al magazine, manifestando il proprio entusiasmo per un film che desiderava realizzare da decenni. L'amore di Guillermo del Toro per Frankenstein "Mary Shelley, Bernie Wrightson e Boris Karloff sono importanti per me quanto mio padre e mia madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

