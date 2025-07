Frankenstein di guillermo del toro | jacob elordi sorprende come creatura nella prima immagine

il ritorno di "frankenstein" su netflix: la rivisitazione firmata guillermo del toro. Una delle storie più iconiche della letteratura horror e fantastica sta per essere reinterpretata in modo innovativo. La nuova versione di "Frankenstein", diretta da Guillermo del Toro, sarà disponibile esclusivamente su Netflix a partire da novembre 2025. Questa produzione si distingue per un approccio più empatico e meno spaventoso rispetto alle precedenti trasposizioni, offrendo una lettura più profonda dei personaggi e delle tematiche universali legate alla creazione e alla responsabilità.

Frankenstein di guillermo del toro: un capolavoro atteso 25 anni - Il film di Guillermo del Toro dedicato a Frankenstein è previsto per la fine del 2025 e si presenta come una delle opere più attese del regista messicano, noto per il suo stile unico tra horror e fantasia.

Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM - Il regista messicano premio Oscar tornerà presto al cinema con un progetto al quale sta lavorando ormai da diversi anni.

Frankenstein di guillermo del toro: trailer ufficiale rilasciato - nuovo trailer di “frankenstein” di guillermo del toro: un’interpretazione oscura e gotica del classico mostro.

