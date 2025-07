Francesco Stinà nominato Capo Dipartimento Nazionale Urbanistica Ambiente e Territorio del Movimento Indipendenza | Massimo impegno per essere all’altezza della fiducia ricevuta

Francesco Stinà ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta nella sua nomina a Capo Dipartimento Nazionale Urbanistica, Ambiente e Territorio del Movimento Indipendenza. In una nota ufficiale, Stinà ha voluto ringraziare il Presidente Massimo Arlechino, il Vice Segretario Vicario Chicco Costini, il componente dell’Esecutivo Nazionale Beppe Lauria e, in particolare, il Coordinatore Regionale di Indipendenza Calabria, il Senatore Francesco Bevilacqua. “Garantisco il massimo impegno per dimostrare di aver meritato la fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato Stinà, sottolineando il senso di responsabilità e l’entusiasmo con cui intende affrontare il nuovo incarico all’interno del Movimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

