Francesco Cavestri in concerto piano solo a Santo Stefano di Magra | grande jazz l’11 agosto a Ponzano Superiore

Francesco Cavestri sarà in concerto in piano solo a Santo Stefano di Magra per la Rassegna estiva. Si tratta di un evento jazz di alta qualità l’11 agosto a Ponzano Superiore. Un evento imperdibile: “Il Jazz come Musica Universale”. Il Comune di Santo Stefano di Magra, riconosciuto come Città della Musica e primo comune italiano dichiaratamente “rap friendly”, continua a distinguersi per la qualità della sua proposta culturale estiva. Tra i protagonisti della rassegna 2024 spicca Francesco Cavestri, giovanissimo talento del jazz europeo, in concerto lunedì 11 agosto alle ore 21 a Ponzano Superiore, nella suggestiva Piazza Aia di Croce, lungo il percorso della Via Francigena. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Cavestri in concerto piano solo a Santo Stefano di Magra: grande jazz l’11 agosto a Ponzano Superiore

In questa notizia si parla di: santo - stefano - magra - jazz

Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano - Aveva 50 anni e abitava a Prato. Ha accusato un malore mentre stava facendo un'immersione nel mare dell'Argentario (Grosseto), nelle acque antistanti Porto Santo Stefano ed è morto in ospedale dove sarebbe arrivato in in condizioni gravissime L'articolo Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano proviene da Firenze Post.

Treni, ripristinata la circolazione a Santo Stefano di Camastra - E' stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulla Messina-Palermo. Traffico regolare dalle 14. La linea era stata chiusa all'altezza di Santo Stefano di Camastra per via i danni causati dal nubifragio che si è abbattuto ieri lungo la costa tirrenica.

Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e le Giornate del Pastore a Pieve Santo Stefano - Arezzo, 13 maggio 2025 – Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore Pieve Santo Stefano appuntamento il 16 – 17 – 18 Maggio 2025 Torna l’evento più atteso della primavera! Tre giorni di sapori autentici, tradizioni contadine e momenti da vivere insieme nel cuore della Valtiberina! Stand gastronomici con il re della festa: il Prugnolo, protagonista di antipasti, primi e secondi tutti da gustare! Non mancheranno i tortelli della Pieve, la polenta al ragù o ai funghi, e tante altre specialità tipiche! Musica dal vivo ogni sera con orchestra spettacolo, eventi culturali, mercatini artigianali, giochi per bambini, dimostrazioni con cavalli, gara di ricerca per cani da tartufo, torneo di beach volley, eco-camminata e molto altro! Esposizioni e dimostrazioni della tradizione locale Un weekend perfetto per famiglie, appassionati di enogastronomia e amanti della natura! Segnalo in agenda e passa parola: ci vediamo a Pieve Santo Stefano dal 16 al 18 maggio

APERITIVI IN ARTE- PONZANO SUPERIORE-4 e 5 luglio 4 LUGLIO MUSICA DAL VIVO Gianni Guastini Jazz Septet Paolo Meneghini Batteria Fabrizio di Marzo Basso Giampaolo Betta Piano Giulia Giannetti Flauto Paolo Dionisi Sax alto e soprano Stefano A Vai su Facebook

FRANCESCO CAVESTRI: lunedì 11 agosto in concerto a PONZANO SUPERIORE (SP); Narrazione e musica all’insegna di Paolo Conte. Così a Santo Stefano apre il festival “I luoghi della Musica”; Rinviato l'esordio stagionale de “I Luoghi della Musica”.

Santo Stefano nel Medioevo, la sfilata storica incanta il pubblico - Grande successo per la Sfilata storica di Santo Stefano, giunta alla ventiduesima edizione, con la rievocazione di un antico mercato l ... Si legge su msn.com

Sfilata storica di Santo Stefano Magra con cena medievale - Ha raggiunto il traguardo della 22esima edizione la Sfilata storica di Santo Stefano Magra che, da venerdì 25 a domenica 27 luglio, rinnova il suo abituale appuntamento con la rievocazione di un ... Segnala mentelocale.it