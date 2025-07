FOTOGALLERY Benevento a valanga sul Calvi | entusiasmo e fiducia all’Imbriani

Tempo di lettura: < 1 minuto Terza amichevole stagionale per il Benevento dopo quelle disputate contro la Roma Primavera (1-0) e l’ Equipe Campania (7-0). Questa volta i giallorossi hanno vinto con un punteggio larghissimo (17-0) in quello che è stato l’ultimo match del precampionato nel Sannio prima dei tre test-match contro Latina, Ternana e Frosinone. Tanta gente sugli spalti dell’Antistadio Imbriani (circa 500 persone) nonostante la giornata festiva e di partenze per le vacanze estive. I 14 acquisti effettuati dalla Strega hanno riacceso l’entusiasmo ed anche la campagna abbonamenti (LEGGI QUI) viaggia su ottimi ritmi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTOGALLERY/ Benevento a valanga sul Calvi: entusiasmo e fiducia all’Imbriani

In questa notizia si parla di: benevento - fotogallery - valanga - calvi

FOTOGALLERY/ Benevento-Equipe Campania, 81 giorni dopo tifosi di nuovo al “Vigorito” - Tempo di lettura: < 1 minuto A distanza di 81 giorni dall’ultimo impegno del Benevento nei playoff con la sciagurata sconfitta contro la Juventus Next Gen, oggi le porte del “Ciro Vigorito” si sono riaperte per il secondo test stagionale dei giallorossi contro l’Equipe Campania (LEGGI QUI).

FOTOGALLERY/ Benevento a valanga sul Calvi: entusiasmo e fiducia all’Imbriani.

Coppa Italia Serie C, Benevento a valanga sul Taranto che schiera gli ... - Prime gare ufficiali per le nostre squadre: è iniziata infatti, oltre alla Coppa Italia, anche la Coppa Italia Serie C. calciomercato.com scrive