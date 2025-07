FOTO Estate sul Taburno | le scampagnate che violentano la natura

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Con l'arrivo dell'estate, il Parco del Taburno torna a essere una delle mete preferite per famiglie, escursionisti e amanti della natura. Panorami mozzafiato, aria pulita e frescura fanno della montagna un rifugio perfetto per sfuggire alla calura cittadina. Puntualmente però, questa meraviglia viene ferita. A ogni scampagnata, a ogni grigliata, ci si ritrova a fare i conti con l'inciviltĂ . Bottiglie di plastica, piatti e posate usa e getta, lattine, sacchetti, bottiglie di vetro rotte e persino resti di barbecue lasciati accesi o abbandonati. Queste sono solo alcune delle tracce che molti lasciano dietro di sĂ© dopo una giornata sotto l'ombra dei faggi.

