Foti ' Ue tolga dazi della burocrazia e intervenga sull' euro'

"L'Europa potrebbe togliere i dazi che derivano da tutta questa burocrazia inutile e che va disboscata e poi intervenire sulla quotazione euro-dollaro ". Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a margine dell'evento "Cantieri aperti. Sguardi sul futuro" organizzato da Fincantieri nel cantiere di Ancona. "L'euro così forte può penalizzare le esportazioni molto piĂą dei dazi. - ha aggiunto Foti - La Bce deve pensare ad alcune iniziative tra cui il quantitative easing ". Infine il ministro ha parlato della necessitĂ di valutare la situazione anche nei prossimi giorni. "Siamo partiti da una posizione che prevedeva il 30% da agosto piĂą i dazi base del 4,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foti, 'Ue tolga dazi della burocrazia e intervenga sull'euro'

Dazi per l’Italia al 10%, Tajani e Foti: “Per noi si può fare” - Manduria, Taranto 7 luglio 2025 – “Il 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia”.

Foti (Ambrosoli): Dazi USA preoccupano - Roma, 25 giu. (askanews) - "L'attuale situazione geopolitica ci preoccupa: genera instabilitĂ e incertezza, condizioni tutt'altro che ideali per il business.

Foti, 'sui dazi la strada maestra è la trattativa' - Il paracadute di cui ha parlato la Meloni ha "la bandiera dell'Italia": "noi abbiamo indubbiamente il dovere di rimanere collegati all' Europa perché ne facciamo parte, siamo fondatori dell' Unione Europea " e con gli Stati Uniti "la strada maestra è quella della trattativa ".

Accordo UE-USA, dazi al 15%. -22,6 mld per l’export italiano - Evitata l'escalation commerciale: un accordo al ribasso sul modello Giappone che fissa i dazi per l'Ue al 15%, ... Da energiaoltre.it