Scende la pioggia e la Formula 1 si ferma, il gran premio non parte. Per dieci minuti, mezz’ora, un’ora, quasi due per aspettare che il cielo si rassereni e, finalmente, si possa correre. Una scena che si sta ripetendo, ormai, tutte le volte che non c’è sole pieno e, prima del via, i soloni della Federazione Internazionale che governa il motorsport, decidono di rimandare lo start. È capitato nuovamente ieri a Spa, sulla pista più bella fra tutte le 24 del Circus, e il Gran Premio del Belgio è iniziato nel tardo pomeriggio per colpa di un acquazzone neppure tanto inquietante. La Fia ha rimandato il via nel nome della sicurezza e questa sua esagerata paura di possibili incidenti sta penalizzando totalmente lo spettacolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Formula 1, tutto sbagliato: la paura della pioggia uccide la magia