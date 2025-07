Formazione e progetto sociale Ance guarda all’India per la manodopera qualificata

Tempo di lettura: 3 minuti Un accordo non commerciale, ma un progetto sociale etico e di formazione. E’ questo, secondo i promotori, il contenuto di una intesa stipulata questo pomeriggio in Confindustria Benevento tra i vertici dell’imprenditoria locale e Aziende indiane e tedesche. “ Orizzonti Condivisi – Italia e India per la crescita e il lavoro. Sviluppare competenze, costruire opportunitĂ , rafforzare alleanze”: è questo il titolo del programma che hanno sottoscritto il Presidente dell’Associazione dei costruttori sanniti Flavian Basile, che ha promosso l’iniziativa, di cooperazione internazionale, e le societĂ Magic Billion (India) e IndiaWorks GmbH (Germania), specializzate nella formazione, selezione e inserimento di manodopera qualificata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Formazione e progetto sociale, Ance guarda all’India per la manodopera qualificata

In questa notizia si parla di: formazione - progetto - sociale - india

