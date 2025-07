Formazione docenti per l’inclusione | le perplessità della Uil Scuola

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato il piano di formazione docenti per l’inclusione 202526, finanziato dal PNRR. Il sindacato Uil Scuola Rua esprime forti perplessità, sottolineando la necessità di tempi certi, risorse adeguate e rispetto per il contratto dei docenti, per non compromettere l’efficacia degli interventi. Il piano del Ministero sulla formazione docenti per l’inclusione Il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docenti - formazione - inclusione - perplessità

“Basta con la formazione ai docenti fatta da chi non è mai entrato in una classe. Università non possono avere il monopolio”. INTERVISTA al professor Cotena - “Alle università va sottratto il monopolio della formazione. La didattica non è soltanto fornire strategie per trasferire conoscenze e sviluppare abilità e competenze”.

Formazione docenti e progetti PNRR, Gilda: ‘Decisione spetta ai Collegi Docenti secondo il CCNL scuola’ - Con l’aumento dei percorsi di formazione per docenti promossi dalle scuole, soprattutto grazie ai finanziamenti del PNRR in attuazione del DM 66/2023, cresce anche il numero di dubbi tra gli insegnanti.

Adolescenti europei tra vecchie e nuove dipendenze: crollano alcol e sigarette, ma esplodono e-cig e farmaci. In Italia i docenti diventano sentinelle grazie a un milione di euro per la formazione contro i rischi nascosti tra i banchi - “Meno alcol e sigarette, ma più e-cig, farmaci e dipendenze digitali”: il ritratto degli adolescenti europei nel 2024 si compone di luci e ombre, come emerge dall’ultimo rapporto ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), pubblicato oggi e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea sulle Droghe (Euda).

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025 Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 34° anniversario dell’assassinio del piccolo Andrea Savoca, u Vai su Facebook

Docente inclusione: il cambio nome non basta. Lettera; La qualità dell’inclusione presuppone qualità nella formazione dei docenti; Il pedagogista Ianes: “Abolire gli insegnanti di sostegno, l’inclusione fatta male sta scoraggiando i docenti”.