Forlì, ecco le collanine amate dai vip.

Forlì, 28 luglio 2025 – Estate, tempo di gelati, abiti leggeri e pomeriggi pigri, da trascorrere in spiaggia fino agli ultimi bagliori del tramonto. Devono averlo pensato anche Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli, i giovani creatori del famoso brand di accessori Collanine Colorate: forlivese il primo e riminese il secondo, Franchini e Giovagnoli conoscono bene il mood vacanziero della Riviera. Non è un caso, dunque, che abbiano riproposto, per il terzo anno consecutivo, il tour estivo delle loro ‘ Collanine ’, con tappe in alcune delle location più iconiche del litorale romagnolo: “Un itinerario tra i nostri luoghi del cuore”, hanno dichiarato i due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

