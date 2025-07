Fondazione Vassallo | Processi ‘Strade Fantasma’ e ‘Due Torri Bis’ il PD assente Dov’era il partito di Angelo?

Tempo di lettura: 3 minuti “ Il sequestro da 2,7 milioni di euro a un funzionario della Provincia di Salerno è solo l’inizio. È la conferma che avevamo ragione. È la conferma che Angelo Vassallo non è morto per caso, ma perché aveva toccato un sistema che oggi inizia a crollare. Quel sistema si chiamava ‘Strade Fantasma’. Lo denunciò Angelo per primo, quando nessuno osava parlare. Oggi, a distanza di anni, lo Stato si accorge che un ex funzionario pubblico possedeva ville su tre livelli, terreni e una casa sul mare, tutte sproporzionate rispetto al suo stipendio. Eppure, noi lo dicevamo da tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

