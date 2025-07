Foggiani in trasferta denunciano | Accerchiati e aggrediti con pugni calci e minacce durante un evento musicale

Sabato 26 luglio, presso 'Cavatappi’ di Apricena, sulla Statale 89 Garganica, per un gruppo di ragazzi che hanno preso parte ad un evento musicale, l'esperienza si è trasformata in un incubo. Al netto della presunta disorganizzazione e della percezione di assenza di sicurezza denunciata agli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: musicale - evento - foggiani - trasferta

Il grande evento musicale dell'estate pronto a replicare il successo del 2024 - Venerdì 13 giugno 2025 fa tappa a Venezia il Summer festival di Radio 105, il grande evento di musica e spettacolo al parco di San Giuliano.

Nonostante tutto è stato il più grande evento musicale a Rio - L a polizia brasiliana ha sventato un attentato dinamitardo che avrebbe potuto trasformare il concerto gratuito di Lady Gaga, tenutosi il 3 maggio sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in un bagno di sangue.

A Gonars il K-Day, l’evento musicale benefico che coinvolge un’intera comunità - Torna con la terza edizione il K-Day, l’evento musicale che coinvolge un’intera comunità e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle associazioni di ricerca e cure oncologiche.

La “Camerata Mvsica Antiqva” del foggiano Pasquale Antonio Rinaldi in trasferta al Giubileo delle Università a Roma; Ein plein di riconoscimenti per i musicisti in erba della Foscolo in trasferta; Foggia: gli allievi dell'Istituto Foscolo in concorso a Salerno.