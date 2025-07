Individuata e sequestrata a Stornara, in provincia di Foggia, una vasta centrale clandestina per la produzione di sigarette. L'operazione, condotta dalla guardia di Finanza di Palermo con il supporto di Foggia e Bari, ha portato al sequestro di oltre 13 tonnellate di sigarette e attrezzature per un valore di 1,3 milioni di euro. Dieci persone sono state denunciate. Il giro illecito avrebbe fruttato oltre 120 milioni di euro l'anno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, smantellata una delle più grandi fabbriche illegali di sigarette d'Europa