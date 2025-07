Era il cuore pulsante dell’industria illegale di sigarette in tutta Europa. Una fabbrica clandestina capace di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura Europea. La sede è a Stornara, piccolo centro in provincia di Foggia, dove dietro le mura di un polo logistico si nascondeva un impianto industriale ad alta tecnologia. Oltre 1 milione e 300 mila euro il valore dello stabilimento, strutturato su due livelli e attrezzato con macchinari all’avanguardia per la produzione su larga scala di sigarette contraffatte, perfettamente identiche a quelle delle grandi marche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, sequestrata"fabbrica clandestina capace di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno