Flavia Pennetta da urlo in bikini | il web impazzisce per il suo fisico scolpito

L’ex campionessa Flavia Pennetta ha pubblica uno scatto in bikini su Instagram: il fisico è al top e i fan non risparmiano i complimenti. Quest’estate ha un sapore tutto nuovo, completamente diverso, per Flavia Pennetta. Per la prima volta da quando sono una coppia, infatti, sia lei che suo marito, il tennista sanremese Fabio Fognini, sono liberi da qualsivoglia impegno sportivo. E non perchĂ© abbiano deciso di prendersi una pausa, ma perchĂ© anche lui, adesso, come l’indimenticabile regina degli Us Open 2015, è ufficialmente “in pensione”. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Flavia Pennetta da urlo in bikini: il web impazzisce per il suo fisico scolpito

