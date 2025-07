Fiumicino nuovo servizio di emergenza 118 | è gestito dalla Misericordia

Fiumicino, 28 luglio 2025 – E’ operativo nel Comune di Fiumicino un nuovo servizio di emergenza 118, gestito dalla Misericordia di Fiumicino, in convenzione con ARES 118, nell’ambito del “Piano Mare 2025”. Il servizio resterĂ attivo tutti i giorni fino al 15 settembre, con un mezzo di soccorso operativo 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21. A bordo sono presenti un autista soccorritore, un infermiere specializzato in emergenza-urgenza e un soccorritore formato per le situazioni critiche. Il veicolo, attualmente, staziona al centro di Fiumicino in attesa delle chiamate. GiĂ dal primo giorno, sabato 26 luglio, il servizio ha registrat o 7 interventi, con tempi di risposta intorno ai 7 minuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

