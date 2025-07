Fiumicino l’incontro in comune con i giovani ucraini volontari nella Misericordia

Fiumicino, 28 luglio 2025- Martedì 29 luglio, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare  del Comune di Fiumicino, si terrĂ un incontro tra l’Amministrazione comunale e 15 ragazzi ucraini  che, a partire dall’inizio del 2025, stanno seguendo un tirocinio formativo pratico  nell’ambito del volontariato per sperimentare, vivere, condividere la quotidianitĂ del servizio nelle Misericordie italiane. L’incontro vedrĂ la partecipazione del Vice Sindaco Giovanna Onorati, del Presidente del Consiglio Roberto Severini  e dell’ Assessore ai Servizi Sociali Monica Picca  e  la Comandante della Polizia Locale Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - incontro - comune - giovani

