Fiumicino disinfestazione e prevenzione contro il virus West Nile

Fiumicino, 28 luglio 2025 – Il Comune di Fiumicino, nell'ambito delle attività di disinfestazione contro le zanzare, ha scelto di adottare il Larvicida Microbiologico in granuli  specifico per il controllo delle larve di zanzare, in piena conformità con la normativa vigente. Questa scelta rientra nell'impegno dell'Amministrazione comunale per un approccio sostenibile e responsabile per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. "Il trattamento con Larvicida Microbiologico in granuli  agisce direttamente nelle caditoie, uno dei principali luoghi di proliferazione delle zanzare. Si tratta di un intervento localizzato, che evita la dispersione del prodotto nell'ambiente circostante.