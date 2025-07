Fiumicino a caccia di clienti senza averne titolo | denunciati Ncc e tassisti

Fiumicino, 28 luglio 2025 – Durante un servizio volto al c ontrasto dell’esercizio abusivo dell’attivitĂ di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno d enunciato e sanzionato, in diverse circostanze, tre autisti NCC ed altrettanti tassisti, i ntenti a procacciare clienti, all’uscita del Terminal 1 degli arrivi, a l di fuori degli stalli, senza averne titolo. A tutti è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore dopo essere stati ulteriormente sanzionati per 100 euro. A tre NCC e due tassisti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative pari a 10. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it