Firenze | tentano di rubare zaino ad una turista in via della Scala Arrestate due donne

E' accaduto in via della Scala, dove una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato le due donne mentre tentavano di sottrarre il contenuto dello zaino di una turista straniera, ignara di quanto stesse accadendo alle sue spalle

