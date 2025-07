Firenze | risciò abusivo multato di 4mila euro Aveva clienti a bordo ma non la licenza

E' stato multato per 4mila euro dalla polizia municipale di Firenze, un risciò abusivo dopo che il conducente, 54enne straniero, ha dichiarato di non essere in possesso della Scia necessaria per svolgere l'attività di agenzia, ma di lavorare per un'altra persona, proprietaria del mezzo. Questa è stata contattata e dopo pochi minuti è arrivato sul posto: si tratta di un 40enne connazionale del conducente L'articolo Firenze: risciò abusivo multato di 4mila euro. Aveva clienti a bordo, ma non la licenza proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: risciò abusivo multato di 4mila euro. Aveva clienti a bordo, ma non la licenza

In questa notizia si parla di: firenze - risciò - abusivo - multato

Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro - Firenze, 1 giugno 2025 – Pantaloncini e maglietta, occhiali da sole e capelli al vento. In gruppo, a bordo di golf car che si muovono veloci come formichine.

Caddy e risciò a Firenze, scatta lo stop nell’area Unesco - Firenze, 8 luglio 2025 – Caddy, risciò o altri mezzi atipici vietati nell’area Unesco di Firenze, ovvero nel centro storico.

Firenze vieta caddy, risciò e altri mezzi atipici, restano solo le navette turistiche (omologate) - “Siamo la prima città d’Italia turistica che si dota di un regolamento del genere per il centro storico con tre obiettivi: sicurezza stradale, riduzione del traffico e decoro del centro storico”: lo afferma Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del comune di Firenze.