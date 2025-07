Firenze il Meissa Duo in concerto a Villa Pozzolini

Firenze, 28 luglio 2025 - Il Festival InCanto d’Estate, la rassegna estiva promossa ormai da nove edizioni dall’Associazione A.Gi.Mus. Firenze e parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, giunge alla sua settimana conclusiva prima della pausa estiva. Martedì 29 luglio, ore 19, presso Villa Pozzolini (sede della Biblioteca Buonarroti, Viale Guidoni 188) si esibirĂ in concerto il Meissa Duo, duo di sassofoni formato da Alda Dalle Lucche al sax contralto e Giulia Fidenti al sax baritono, note concertiste ed entrambe docenti alla Scuola di Musica di Fiesole. Scoperto da Virgilio Sieni, il duo percorre la strada della sperimentazione di sonoritĂ e timbriche che si legano con eleganza e leggerezza oppure esplodono in modo avvolgente, spesso portando in scena contaminazioni con danza, recitazione, lettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il Meissa Duo in concerto a Villa Pozzolini

In questa notizia si parla di: firenze - meissa - concerto - villa

InCanto d'Estate 2025.

Firenze, arriva il Trio Latinamericando in concerto a Villa Pozzolini - Il 22 luglio per il festival InCanto d’Estate che il 24 luglio prosegue con il duo Nese Orlando all’Oratorio di Santa Maria a Novoli ... Lo riporta msn.com

Firenze, The King’s Singers in concerto in Duomo - la Nazione - Firenze, The King’s Singers in concerto in Duomo Il 22 maggio a ingresso gratuito, ecco come prenotarsi. Riporta lanazione.it