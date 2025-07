Firenze ancora un risciò abusivo in centro | mezzo sequestrato e multa da 4.000 euro

Firenze, 28 luglio 2025 – Un altro risciò abusivo pizzicato dalla Municipale che, in attesa che entri in vigore il nuovo regolamento per per il trasporto turistico in area Unesco, prosegue i suoi controlli. Stavolta, l’abusivo è stato fermato in via Roma. E’ successo lo scorso venerdì pomeriggio, quando gli agenti del reparto Fortezza hanno fermato il mezzo, con due turisti a bordo, per un controllo. Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro Il conducente, un 54enne straniero, ha ammesso di non essere in possesso della Scia necessaria per svolgere l’attività di agenzia turistica ed ha specificato che stava lavorando per conto di un’altra persona, proprietaria del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

