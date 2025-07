Fioretto a squadre | Favaretto illude poi l' Italia si inchina alla Francia | sarà lotta per il bronzo

Martina Favaretto torna in pedana ai mondiali di scherma di Tbilisi (Georgia). La 23enne campionessa di Noale, dopo aver vinto il bronzo nella competizione individuale di fioretto femminile, è impegnata nella prova a squadre iridata con Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Europei di Scherma 2025, l’Italia è campione nel fioretto maschile a squadre e brilla di bronzo con il team di spada femminile - Genova, 19 giugno 2025 – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo.

Le Marche brillano in Coppa del Mondo di Fioretto: Tangherlini è oro nella prova a squadre, Marini argento - VANCOUVER – La scuola di Fioretto marchigiana lascia il segno a Vancouver, in Canada, dove è andata in scena la prova a squadre di Coppa del Mondo.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre per il riscatto nel fioretto femminile a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei 2025 di scherma.

CHE REGALO Come festeggiare il compleanno se non con un bronzo mondiale nella sciabola? Per Luca Curatoli gli anni non passano! Seconda medaglia iridata individuale consecutiva nel fioretto per Martina Favaretto… E Anna Cristino sale sul Vai su Facebook

Fioretto a squadre: Favaretto illude, poi l'Italia si inchina alla Francia: sarà lotta per il bronzo; Mondiale Tbilisi 2025 – Super tris di bronzo per l'Italia: Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto e Luca Curatoli nella sciabola salgono sul terzo gradino del podio; Mondiali scherma: 3 bronzi per l'Italia.

Fioretto a squadre: Favaretto illude, poi l'Italia si inchina alla Francia: sarà lotta per il bronzo - In semifinale ai mondiali di scherma di Tbilisi, le azzurre fermate dalle transalpine, spinte da una super Ranvier ... Secondo veneziatoday.it

Mondiale Tbilisi 2025, si assegnano i titoli a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile - Mondiale Tbilisi 2025, si assegnano i titoli a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. Segnala sportface.it