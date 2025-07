Fiorentina i convocati per la tournée in Inghilterra | sorpresa Sabiri escluso Sottil

Dopo la prima parte di ritiro estivo svolta al Viola Park, la Fiorentina è pronta a partire per la tournée in Inghilterra, dove svolgerà la seconda fase di questa preparazione. Il club (in partenza quest'oggi) ha diramato la lista dei convocati. A sorpresa Stefano Pioli ha deciso di escludere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - convocati - tournée - inghilterra

Venezia Fiorentina, i convocati di Palladino per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Kean - Venezia Fiorentina, i convocati del tecnico Palladino per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Kean! La lista completa dei viola Domani alle 18:30 lo stadio Penzo sarà teatro del match di Serie A tra Venezia e Fiorentina.

Fiorentina, Kean fuori dai convocati per la partita con il Venezia - Brutte notizie per la Fiorentina che, contro il Venezia, dovrà fare a meno di Moise Kean. L`attaccante viola non è stato convocato per la partita.

La Fiorentina a Venezia per digerire le delusioni europee: non c’è Kean fra i convocati - FIRENZE – Dimenticare Siviglia. È questo il mantra che servirà ai viola per continuare nella speranza di un posto in Champions, o comunque in Europa, attraverso il campionato.