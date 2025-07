Finlandia – Parla turco il HYAcenter Ralli

Ali Turkkan vince per soli 3 decimi a Tampere sull’irlandese Eamonn Kelly. In gara anche Sarrazin e Romeau, ma entrambi finisono fuori strada nel secondo giro. Il HYAcenter Ralli, disputato nei dintorni di Tampere in Finlandia, ha nuovamente confermato la sua importanza come evento di preparazione in vista del Rally Finland WRC, in programma il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news