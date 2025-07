Fine vita Libera ' fate prestoi miei tempi diversi da politica'

"I miei tempi non sono quelli della politica. I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva. I miei tempi non sono neanche quelli della giustizia. I giudici chiedono altra documentazione" e "approfondimenti. Ma ogni giorno in piĂą, per me, è sofferenza", "tortura", "umiliazione". Vi chiedo una sola cosa: fate presto". Così, attraverso l'associazione Coscioni, Libera, la donna toscana di 55 anni, malata di sclerosi multipla, che ha avuto accesso al suicidio assistito ma essendo paralizzata ha chiesto di essere aiutata da un medico a morire: non può autosomministrarsi il farmaco letale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

