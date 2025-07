Fine vita in Corte Costituzionale Parla Libera 55enne paralizzata | Fate presto

A seguito della recente sentenza della Consulta, Libera, affetta da sclerosi multipla e completamente paralizzata, non potrĂ , almeno per ora, ricevere l’assistenza di un medico per la somministrazione del farmaco che aveva richiesto per porre fine alla sua vita. Il giudice dovrĂ infatti accertare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fine vita, “la legge spetta al Parlamento”: perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana - Fine vita, il governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana approvata a febbraio. “ Spetta al Parlamento legiferare”.

Fine vita, il governo impugna la legge della Regione Toscana - Il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana.

Fine vita, parte la raccolta firme: "Libertà di scelta con Laura Santi" - Anche la città dell’acciaio è pronta a mobilitarsi per il fine vita, a fianco della giornalista perugina Laura Santi, affetta da sclerosi multipla progressiva.

Libera vuole morire. "La malattia non prende pause estive come la politica, ogni giorno in più è un'umiliazione" - La donna, 55 anni, è paralizzata dal collo in giù e ha ottenuto il via libera al suicidio assistito. Lo riporta huffingtonpost.it

Fine vita, Libera 'fate presto,i miei tempi diversi da politica' - I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva. Riporta msn.com