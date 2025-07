Fine pena per Patrizia Messina Denaro scarcerata la sorella di Matteo

La donna custodisce tutti i segreti del super boss e gestiva l'intricato sistema di comunicazioni del clan mafioso. Era stata arrestata nel 2013. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fine pena per Patrizia Messina Denaro, scarcerata la sorella di Matteo

Il fine della pena è sempre rieducare - Non mi pare il caso di mettere in dubbio un principio costituzionale e un sistema per via di quello che è successo a Milano, quantunque sia drammatico e sconvolgente

Garlasco: impronta di Sempio, fine pena di Stasi e Capra chiede rigore nelle analisi - La scienza, sempre più presente nelle indagini, sta giocando un ruolo determinante nelle recenti evoluzioni del caso di Garlasco, ma il genetista Marzio Capra suggerisce cautela.

Giovanni Brusca è un uomo libero, fine pena per il boia di Capaci - Giovanni Brusca, il mafioso che il 23 maggio del 1992 azionò il telecomando che innescò l’esplosione della strage di Capaci, è un uomo libero.

Fine pena, scarcerata sorella Messina Denaro. Patrizia ha scontato la condanna ed è tornata a Castelvetrano #ANSA Vai su X

