Fimi ' per l' industria musicale Rai centrale per Sanremo'

"Ho incontrato oggi l'Ad Rai Giampaolo Rossi e abbiamo concordato sulla centralità del ruolo del servizio pubblico e dell' industria musicale nel Festival della Canzone Italiana, cosa di cui deve essere consapevole il Comune di Sanremo ", dice il Ceo di Fimi, Enzo Mazza. Fimi "ritiene che anche il Comune debba assumere impegni, sia economici che di sviluppo infrastrutturale, per garantire la mutua soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di uno dei più importanti eventi musicali internazionali", altrimenti "c'è un concreto rischio di disimpegno proprio da parte di chi garantisce il reale successo" dell'evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fimi, 'per l'industria musicale Rai centrale per Sanremo'

Si chiude il 1° semestre 2025 per la musica italiana, che vede gli artisti di #Sanremo dominare la #TopOfTheMusic di metà anno, con il vincitore del Festival @olly_nclusive in vetta sia tra gli Album, sia tra i Singoli.

