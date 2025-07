Film Disney degli anni ’90 avrà un reboot sorprendente

il ritorno di air bud: un classico che si rinnova senza disney. Nel panorama cinematografico degli anni ’90, alcuni film sono riusciti a lasciare un’impronta duratura nell’immaginario collettivo, tra questi spicca Air Bud. La pellicola, nata come progetto a basso budget, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua semplicità e al suo spirito sportivo. Ora, quasi trent’anni dopo la prima uscita, si prepara una nuova versione che promette di rinnovare questa storica saga senza il coinvolgimento diretto di Disney. L’approfondimento seguente analizza i dettagli di questo atteso ritorno al cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film Disney degli anni ’90 avrà un reboot sorprendente

