Figuccia | Progetto di legalità e lotta alla mafia nelle scuole per custodire la memoria di Beppe Montana

“Oggi, piĂą che mai, è necessario custodire la memoria del commissario Beppe Montana, un servitore dello Stato che, con passione e senso del dovere, ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di poliziotti. Per farlo, proporrò al questore di Palermo, Maurizio Calvino, di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

GIORNATA DEL DONO IN MEMORIA DI MONTANA E LIZZIO: UNA TESTIMONIANZA DI IMPEGNO CIVILE Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la “Giornata del Dono” dedicata alla memoria del Commissario Beppe Montana e dell’Ispettore Gi Vai su Facebook

Polizia di Stato, oggi il 40° anniversario dell’uccisione del Commissario Beppe Montana; 40 anni fa l’uccisione di Beppe Montana per mano mafiosa, a Porticello la commemorazione.

Palermo. Ricordato Beppe Montana: la Polizia di Stato commemora il commissario a 40 anni dal suo assassinio - Questa mattina, in piazza “Beppe Montana”, a pochi metri dal luogo del vile attentato, la Polizia di Stato ha commemorato, alla presenza del Capo della Polizia- Come scrive libertasicilia.it

Beppe Montana, il poliziotto coraggioso che sfidò la mafia e cambiò la storia - A 40 anni dal sacrificio del Commissario simbolo della lotta a Cosa Nostra, la Polizia ha ricordato un eroe che ha pagato con la vita la sua dedizione al dovere ... Riporta lasicilia.it